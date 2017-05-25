«Фильмы можно будет смотреть без перевода»: в соцсетях отреагировали на предложение Керри учить русский язык

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Учить русский язык призвал американских студентов бывший госсекретарь США Джон Керри. Это предложение прозвучало в его речи, с которой он обратился в среду вечером к слушателям Школы имени Кеннеди при Гарвардском университете. Частично речь дипломата была опубликована изданием Politico.

«Меня часто спрашивают, в чем секрет того, чтобы оказывать реальное влияние на правительство. Я бы сказал, что при нынешней администрации в Белом доме нужно приобрести учебник и учить русский», — сказал он.

Ранее появилась информация о том, что бойцов спецподразделений Нацгвардии США, согласно объявленному Пентагоном тендеру, будут обучать русской военной терминологии. Кроме того американских военных познакомят с историей, культурой, обычаями и традициями России. Занятия по этой программе планируются на пять лет вперед.

Также сообщалось, что в Германии искали русскоговорящих статистов для учений армии США и наилучшей подготовки американских военнослужащих к зарубежным миссиям.

И пока ряд экспертов в СМИ осторожно предполагают, что подобный языковой интерес возник у американских военных не просто так и они, возможно, готовятся действовать в глубоком российском тылу. Пользователи в социальных сетях во всю комментируют предложение Керри американским студентам.

Многие отмечают разницу во взглядах на языковой вопрос Украины и США.

«Мир перевернулся. Украинцы запретили, американцы изучают», — пишут в сети.

«Что-то не все сходится на западном направлении. Америкосы спешат русский выучить, а их холуи из Украины, срочно пытаются его забыть», — отмечают комментаторы.

Многие уже стали придумывать для студентов США шуточные задания:

«В качестве экзаменационного билета предлагаю американским студентам текст про секретную бетономешалку: «положь колдобину со стороны загогулины и три раза дергани за пимпочку…»», — спешит с предложением Андрей.

А Анна уже жалеет американцев, которые, возможно, выучат русский:.

«Это жестоко по отношению к собственному народу! Я представляю, что случится с рядовым американцем, когда он, выучив русский язык, послушает или почитает речи Жириновского и выступления Задорнова — взрыв мозга и паника».

«Ура! Если так пойдет и дальше, фильмы можно будет смотреть без перевода», — находит повод для радости Александр.

В своей речи Джон Керри также раскритиковал действия президента США Дональда Трампа.

«Для главы государства, которое ввело первую поправку, ненормально каждый день унижать журналистов и даже угрожать им. И это ненормально, когда главу ФБР бесцеремонно увольняют из-за того, что он расследовал влияние России на избирательную кампанию того самого человека, кто его уволил», — заявил он.

Напомним, что бывший глава ФБР Роберт Мюллер был назначен американским минюстом специальным прокурором по расследованию «российского вмешательства» в президентские выборы 2016 году.

Еще во время предвыборной компании, американские политики обвинили Россию во вмешательстве в избирательный процесс в США. Кремль, по мнению спецслужб, оказывал содействие Дональду Трампу в политической борьбе за пост президента США.

Сам американский президент и российские власти неоднократно отрицали эти обвинения, называя их голословными. Несмотря на это ФБР, под руководством Джеймса Коми, начало расследование.

На прошлой неделе Коми был отправлен в отставку. Официальная версия – он не справился с возложенными на него задачами. Однако ряд противников нынешнего американского лидера поспешили заявить о том, что таким образом Трамп избавился от экс-главы ФБР, как от угрозы.

«Ирония в том, что Коми был человеком, который помог Трампу стать президентом и одновременно с этим мог свалить его в любой момент», — заявил бывший пресс-секретарь Хиллари Клинтон Брайан Фаллон.

Советница Дональда Трампа, Келлиэнн Конуэй, такие обвинения, правда, отмела, заявив, что увольнение Джеймса Коми с поста директора ФБР не имеет никакого отношения к расследованию якобы вмешательства России в избирательный процесс США.

«Это не имеет никакого отношения к России. Кто-то, наверное, получает по 50 долларов каждый раз, когда по телевизору произносят «Россия». Увольнение в полной мере имеет отношение к тому, уверен ли президент США в нынешнем директоре ФБР и может ли тот добросовестно исполнять свои обязанности», — пояснила она.