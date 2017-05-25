Донбасс: ВСУ в течение суток 3 раза нарушили «режим тишины» в ЛНР

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Луганск (ЛНР), 25 мая. Киевские силовики в течение последних 24 часов три раза нарушили «режим тишины» в Луганской народной республике.

Как сообщает народная милиция ЛНР, в результате дневного и двух ночных обстрелов погибших и раненых среди мирного населения и личного состава нет, объектам инфраструктуры республики ущерб не нанесен.

Накануне с направления Крымского был обстрелян Фрунзе, с Луганского – Логвиново, с Новозвановки – Калиново. ВСУ открывали огонь зенитных установок ЗУ-23-2 и стрелкового оружия, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов АГС, а также минометов 82 мм.