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Политика
СМИ назвали предполагаемую дату прямой линии Путина

СМИ назвали предполагаемую дату прямой линии Путина

9:31  25 Мая 2017
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СМИ назвали предполагаемую дату прямой линии Путина

Москва, 25 мая. Прямая линия президента РФ Владимира Путина может состояться после празднования Дня России. СМИ называют предполагаемую дату — 15 июня.

Подготовка к ежегодному мероприятию, в рамках которого глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы граждан, ведется уже на протяжении нескольких недель. Об этом пишет РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

Кроме того, издание утверждает, что эту информацию подтвердили и на одном из федеральных каналов. Источники говорят, что решаются организационные вопросы, готовятся прямые включения и ведется подбор людей, которые займут места в студии, откуда будет вестись трансляция.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пока не подтвердил, но и не опроверг эти данные. 

#путин #песков
Алексей Громов
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