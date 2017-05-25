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Общество
Стало известно, как Путин отреагировал на ситуацию с «Гоголь-центром»

Стало известно, как Путин отреагировал на ситуацию с «Гоголь-центром»

7:47  25 Мая 2017
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Стало известно, как Путин отреагировал на ситуацию с «Гоголь-центром»

Москва, 25 мая. Глава российского государства Владимир Путин в ходе разговора с актером театра и кино Евгением Мироновым после вручения государственных наград в Кремле прокомментировал ситуацию, связанную с «Гоголь-центром».

Как пишет газета «Коммерсантъ», 50-летний Миронов подошел к Путину и спросил, знает ли он про случившееся. Российский лидер ответил, что узнал об этом вчера. Тогда актер спросил, мол, «зачем это нужно делать». 

На это президент России, по данным издания, ответил: «Да дураки». Миронов попросил лидера РФ об объективном и прозрачном расследовании.

Напомним, ранее стало известно, что генеральный директор Большого театра написал Путину письмо с просьбой о прозрачном и объективном расследовании.

В прошлый вторник, 23 мая, в столичном «Гоголь-центре» и дома у Кирилла Серебренникова прошли обыски по делу о хищении. 

Стало известно, как Путин отреагировал на ситуацию с «Гоголь-центром»

#путин #россия #обыски #миронов #серебренников #гоголь центр
Дана Балан
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