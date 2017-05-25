Президент ИИХФ оценил игру российских хоккеистов на ЧМ-2017

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Цюрих, 25 мая. Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал выступление сборной Олега Знарка на прошедшем мировом первенстве в немецком Кельне.

Он напомнил, что для национальной сборной России это уже четвертый чемпионат мира кряду, который она завершает с медалями. По его словам, он, конечно, понимает, как расстроились российские болельщики после матча с канадцами, поскольку два периода Россия крупно вела в счете и показывала отличный хоккей.

Фазель также отметил, что две шайбы и вовсе были выполнены в классическом советском стиле, который приводит в восторг, добавив, что именно такие игры становятся настоящим украшением турнира, пишут «Известия».

«Вероятно, российские игроки рано поверили в победу, и канадцы их за это наказали. У русских на этом чемпионате была очень молодая команда, много новичков. Надеюсь, этот опыт поможет им в будущем», — считает президент ИИХФ.

Фазель похвалил российских хоккеистов и отметил, что они заслуженно взяли бронзовые награды турнира.