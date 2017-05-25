Стала известна единственная полезная функция фитнес-трекеров

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Вашингтон, 25 мая. Американские ученые в ходе очередных исследований выяснили крайнюю низкую эффективность популярных ныне фитнес-трекеров.

Как пишут «Известия», как оказалось, большинство функций наворочанных гаджетов бесполезны ввиду того, что выдают ошибочные данные из-за того, что не владеют полной информацией.

Как считают медики, нельзя точно сосчитать количество сожженных калорий, не владея данными о росте, весе, возрасте и других данных человека. К такому выводу ученые пришли, протестировав семь популярных марок фитнес-трекеров.

По мнению исследователей, у гаджетов есть всего лишь одна полезная функция – они точно определяют частоту пульса.