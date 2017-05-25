Хакеры обнаружили способ взлома компьютеров через видеоролики в Интернете

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Нью-Йорк, 25 мая. Эксперты компании Check Point установили, что многие популярные видеоплееры в Интернете обладают существенной уязвимостью — хакеры могут взломать компьютер пользователя, просматривающего видеофайл, используя подключенные к видео субтитры.

Как оказалось, для того, чтобы получить доступ к чужому компьютеру через интернет-плеер, достаточно подменить файл субтитров другим, в котором содержится особая конфигурация, запуск которой пользователем откроет доступ к его компьютеру.

IT-специалисты продемонстрировали уязвимость данного вида обмена информацией на примере фильма «Сноуден». Как оказалось, такой уязвимости подвержены стриминговые платформы VLC, Kodi, PopcornTime, Stremio, а также популярный видеосайт YouTube. При этом специалисты компании отмечают, что проверили на уязвимость только наиболее популярные видеоплееры — десятки менее популярных платформ также могут оказаться уязвимыми.