Наставник сборной России по баскетболу может покинуть «Трабзонспор»

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Москва, 25 мая. Наставник мужской сборной России по баскетболу Сергей Базаревич, скорее всего, не будет работать с турецким «Трабзонспором», поскольку специалиста не устраивает финансовая ситуация в клубе, а также он находится в поиске более интересных предложений.

По данным газеты «Известия», 52-летним специалистом интересуется ряд клубов из Германии и Италии. Кроме того, некоторые клубы Единой лиги ВТБ также не прочь поработать с Базаревичем.

«На сегодняшний день Базаревич хочет взять паузу, а уже после окончания плей-офф всех ведущих европейских чемпионатов он примет решение о продолжении карьеры», — рассказал источник издания.

По словам представителя российского тренера, турецкий клуб не рассчитался с Базаревичем в полном объеме — ему не выплатили заработную плату за три месяца. Собеседник отметил, что Базаревичу удалось сохранить клуб в Суперлиге.