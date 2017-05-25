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Библейский Ноев ковчег обнаружен в Турции

Библейский Ноев ковчег обнаружен в Турции

7:33  25 Мая 2017
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Библейский Ноев ковчег обнаружен в Турции

Анкара, 25 мая. Фантастическое открытие сделали китайские ученые. Они утверждают, что обнаружили остатки того самого ковчега, построенного, согласно библейским историям, Ноем.

Археологи ничуть не сомневаются в этом: части легендарного корабля, на котором, как гласит Библия, спасались от Всемирного потопа люди и животные, найдены на склоне горы Арарат в Турции под слоем вулканической пыли, которая способствовала сохранению артефакта.

Остатки ковчега представляют собой длинные доски с частями креплений. Ученые говорят, что их возраст составляет почти 5 тысяч лет. Другие части конструкции найдены вмерзшими в лед неподалеку.  

Алексей Громов
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