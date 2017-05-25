Власти Франции хотят взыскать с концерна Volkswagen почти 20 млрд евро

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Париж, 25 мая. Французские власти хотят взыскать с автомобильного гиганта Volkswagen порядка 20 млрд евро за преднамеренное занижение показателей выхлопных газов в линейках авто с дизельным двигателем. Об этом пишет издание Le Monde.

К слову, по аналогичной причине «дизельгейта» санкции могут коснуться компании Renault, которая может заплатить 4 млрд евро.

Министерство экономики Франции огласило данные доходов, которые получил немецкий концерн от продаж в стране около 950 тыс. своих автомобилей. Реализация авто с заниженными показателями вредных выбросов принесла в копилку Volkswagen порядка 22,78 млрд евро.

Стоит отметить, что расследование в отношении немецкой компании французские следователи ведут на протяжении двух лет. В текущем году ведомство инициировало проверку работы французской компании Renault, итальянской Fiat Chrysler и французской PSA, которые также подозреваются в уменьшении указанных показателей.