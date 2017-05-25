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Происшествия
Главный редактор «районки» в Красноярском крае убит во дворе своего дома

Главный редактор «районки» в Красноярском крае убит во дворе своего дома

7:10  25 Мая 2017
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Главный редактор «районки» в Красноярском крае убит во дворе своего дома

Минусинск (Красноярский край), 25 мая. В следственном управлении СКР по Красноярскому краю по факту убийства журналиста возбудили уголовное дело.

Как сообщают «Известия», в городе Минусинск во дворе собственного дома с огнестрельными ранениями было обнаружено тело главного редактора местной газеты «Тон-М».

Сообщение о ЧП поступило около полуночи по местному времени, всю ночь на месте происшествия работала следственная группа. В СУ СК России не исключают, что убийство может быть связано профессиональной деятельностью журналиста.

Алексей Громов
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