Главный редактор «районки» в Красноярском крае убит во дворе своего дома

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Минусинск (Красноярский край), 25 мая. В следственном управлении СКР по Красноярскому краю по факту убийства журналиста возбудили уголовное дело.

Как сообщают «Известия», в городе Минусинск во дворе собственного дома с огнестрельными ранениями было обнаружено тело главного редактора местной газеты «Тон-М».

Сообщение о ЧП поступило около полуночи по местному времени, всю ночь на месте происшествия работала следственная группа. В СУ СК России не исключают, что убийство может быть связано профессиональной деятельностью журналиста.