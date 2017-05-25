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Названы самые популярные марки автомобилей в России

Названы самые популярные марки автомобилей в России

7:23  25 Мая 2017
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Названы самые популярные марки автомобилей в России

Москва, 25 мая. Автоэксперты провели опрос 11 тысяч автолюбителей из всех федеральных округов России, чтобы выяснить наиболее популярную марку автомобиля среди российских автолюбителей. Как оказалось, автомобильные предпочтения россиян существенно отличаются от региона к региону.

Названы самые популярные марки автомобилей в России

Так, в российской столице и Санкт-Петербурге не удалось выявить очевидного фаворита у населения: жители двух столиц ездят на самых разных автомобилях, предпочитая такие марки, как Kia, Volkswagen, Nissan и отечественную Lada. А вот в провинции фаворит очевиден — так, в Воронеже и Казани на Lada ездят более четверти от всех автомобилистов, а Hyundai и Kia остались далеко позади.

Как выяснили эксперты «Авто.Mail.ru», ситуация заметно меняется на востоке России — чем ближе к Японии, тем более популярна среди автомобилистов Toyota. Во Владивостоке японские марки доминируют в городе, при этом на Toyota приходится 57% от всех автомобилей. В Новосибирске Toyota предпочитает более четверти респондентов.

Названы самые популярные марки автомобилей в России

Валентин Меликов
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