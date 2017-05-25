Опасного преступника разыскивает полиция Башкирии

В Избранное

Скопировать

Уфа, 25 мая. Полиция Башкирии объявила в розыск 35-летнего Евгения Карякина. Он исчез после вынесения ему обвинения в совершении тяжкого преступления, которое заключается в причинении вреда здоровью.

Следствие считает его главным подозреваемым по уголовному делу. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на региональное управление МВД. Не исключено, что Карякин мог перебраться в соседние области.

Полиция просит всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, сообщить по телефонам (347) 279–33–80, 279–33–81, 279–33–84, 279–33–78, 02 или обратиться в ближайшее отделение полиции.

