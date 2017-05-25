Москвича сняли с самолета в аэропорту Новосибирска из-за курения на борту

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Новосибирск, 25 мая. Вредная привычка и пренебрежение правилами поведения в общественном месте стали причиной того, что житель Москвы не смог вылететь домой из Новосибирска.

Как передает «Газета.ru», инцидент в воздушной гавани «Толмачево» имел место быть еще накануне – на борт самолета, который должен был взять курс на столицу России, были вызваны полицейские.

Как оказалось, нарушителем спокойствия был 29-летний молодой человек – москвич, вопреки требованиям и законам курил в лайнере, в связи с чем стражам правопорядка не оставалось ничего другого, как снять нарушителя с самолета.

На мужчину был составлен административный протокол по статье КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах». Жителю Москвы грозит штраф.