Нейодированную соль предлагают объявить вне закона в России

В Избранное

Скопировать

Москва, 25 мая. Министерство здравоохранения РФ разработало законопроект, по которому вся соль мелкого помола в стране будет йодированной для того, чтобы снизить количество заболеваний щитовидной железы в стране.

Ведомство предлагает сделать использование йодированной соли обязательным в детских, медицинских и спортивных учреждениях. Обязательному йодированию будет подлежать соль «Экстра» и нулевого помола. Исключением станет крупная соль, которая не проходит через солонку.

Законопроект находится на стадии межведомственного согласования.

Как сообщают «Известия», по данным Эндокринологического научного центра Минздрава России, из-за дефицита йода в России ежегодно в специализированной эндокринологической помощи нуждаются более 1,5 млн взрослых и 650 тыс. детей с заболеваниями щитовидной железы.