СМИ: Киев планирует прекратить железнодорожное сообщение с Россией летом

В Избранное

Скопировать

Украинские власти планируют прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией 1 июля. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на информированные источники в Киеве.

«Украина готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией ориентировочно с 1 июля», — пишет издание.

Отмечается, что решение этого вопроса активно продвигается секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александром Турчиновым и спикером Верховной рады Андреем Парубием.

По данным источника издания, поводом для введения подобного запрета стала позиция ОАО «РЖД», которое не собирается прекращать железнодорожное сообщение с Донецком. Это в Киеве считают нарушением суверенитета. Сейчас из российского Таганрога в Донецк курсирует электричка.

Отмечается, что пока ни российские железные дороги, ни украинские каких-либо распоряжения о запрете курсирования поездов не получали.

«В государственной администрации железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» не подтвердили, но и не опровергли подготовку запрета пассажирского сообщения, ограничившись фразой: «Никакого решения на этот счет на данный момент не принято». В РЖД заявили, что не получали от Украины каких-либо документов о прекращении пассажирского сообщения с РФ», — пишет издание.

Однако бывший заместитель министра транспорта Украины Александр Кава готовящийся запрете подтвердил. Он сообщил, что «Укрзализныця» уже зафиксировала «снижение пассажиропотока железнодорожным транспортом между Украиной и Россией более чем на 60% за последний год». Но даже несмотря на это пассажиропоток между двумя странами насчитывал порядка двух миллионов человек ежегодно.

«Это очень выгодные для Украины перевозки, ведь они совершаются составами украинского формирования. Цена в четыре раза выше внутриукраинского тарифа. И даже несмотря на неполную загрузку составов, эти перевозки выгодны для «Укрзализныци»», — отметил он.

Кава подчеркнул, что о готовящемся прекращении пассажирских перевозок заговорили сразу после введения Украиной антироссийских санкций на прошлой неделе.

Бывший заместитель министра транспорта Украины также уточнил, что уже сейчас между Россией и Украиной не курсируют прямые поезда российского формирования.

«Федеральная пассажирская компания после событий весны 2014 года была вынуждена постепенно сократить, а затем и полностью отменить перевозку людей своими составами»,— напомнил он.

В результате отмены пассажирского железнодорожного сообщения выиграют так называемые частные предприниматели, осуществляющие автотранспортные перевозки в Россию из приграничных украинских городов: Чернигова, Харькова, Сум, считает Кава.

В Верховной Раде Украины единого мнения о готовящемся запрете пока нет. Источник «Коммерсанта», в парламентской фракции входящей в правящую коалицию «Народного фронта» заявил, что даже среди его однопартийцев нет единодушия по этому вопросу.

«Некоторые депутаты из нашей фракции предприняли попытку убедить профильный парламентский комитет не отказываться от пассажирских железнодорожных перевозок и не создавать проблемы почти двум миллионам украинцев, работающих в России. Насколько я знаю, к их аргументам прислушались. Проблема, однако, в том, что для принятия этого решения не нужно голосования в Раде. Достаточно распоряжения «Укрзализныци»», — рассказал он

Неоднозначно отреагировали на эту ситуацию и в правящей партии «Блок Петра Порошенко».

«Любое обострение отношений с Россией, будь то отключение соцсетей, прекращение железнодорожного сообщения или перспектива введения виз, поднимают рейтинг президента в глазах патриотически настроенного электората», — считают ее представители.

Напомним, что ранее были прекращены грузовые перевозки между Россией и Украиной. Это произошло на прошлой неделе по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) — одновременно с введением санкций против юридических и физических лиц РФ, а также блокированием российских социальных сетей и почтовых служб.

От этого решения пострадали многие российский компании-перевозчики: «СГ-транс», «Нефтетранссервис», Первая грузовая компания, Федеральная грузовая компания, «Промтрансинвест», Первая грузовая компания в Украине, «Рейл1520 Сервис», «Агрокомплекс», «Астон продукты питания и пищевые ингредиенты». Сообщается, что они уходят из страны.