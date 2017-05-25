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«ВКонтакте» создаст специальное сообщество для выпускников 2017 года

«ВКонтакте» создаст специальное сообщество для выпускников 2017 года

6:59  25 Мая 2017
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«ВКонтакте» создаст специальное сообщество для выпускников 2017 года

Москва, 25 мая. Пресс-секретарь социальной сети «ВКонтакте» Евгений Красников сообщил, что для выпускников школ этого года будет создано специальное сообщество.

«Окончание школы — важный этап, поэтому мы решили помочь выпускникам облегчить конец учебного года, сохранить воспоминания и всегда оставаться на связи с друзьями из класса», — сказал Красников.

Отмечается, что вступившие в сообщество получат в подарок несколько стикеров, полный набор которых будет доступен только за выполнение определенных заданий, например, публикации фотографий с лентой выпускника.«ВКонтакте» создаст специальное сообщество для выпускников 2017 года

Красников пояснил, что приглашение вступить в сообщество получат все выпускники, указавшие соответствующую информацию в своем профиле.

Ирина Новикова
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