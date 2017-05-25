Ученые обнаружили на Земле космодромы НЛО и внеземные формы жизни

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Лондон, 25 мая. Ученые-уфологи из разных стран мира обнаружили на нашей планете различного рода формы внеземной жизни, а также места приземлений НЛО.

К слову, жители России имеют неплохие шансы встретиться нос с носом с инопланетянами в районе Байкала, ведь по одной из версий, на дне озера находится один из самых популярных космодромов пришельцев.

Кроме того, как считают исследователи, в нашей жизни достаточно примеров свидетельств внеземного присутствия – например «красные» дожди, которые не редки в Индии. Так в состав воды входят элементы, которых никогда не было на земле.