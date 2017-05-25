Минэкономразвития передумал выпускать сигареты в Интернет

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Москва, 25 мая. Минэкономразвития отказалось легализовать торговлю сигаретами в Интернете, объяснив это борьбой с курением. Эксперты считают, что онлайн торговля сигаретами просто нерентабельна.

«В отношении сигарет наша позиция — не стоит расширять каналы их продажи, в первую очередь исходя из целей борьбы с табакокурением», — сообщили в ведомстве, отметив, что вопрос тщательно прорабатывался.

Как отмечают «Известия», год назад Минэкономразвития предлагало снять ограничения на торговлю онлайн ряда категорий товаров: безрецептурных лекарств, алкоголя, табака, ювелирных изделий и продуктов питания. По словам источника издания в министерстве, «позиция ведомства поменялась, на нее повлияли различные факторы».

По мнению экспертов, покупка сигарет в интернете дело не рентабельное, поскольку никто не станет покупать одну пачку в Сети – стоимость доставки превысит стоимость товара.