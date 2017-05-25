Сирия новости 25 мая 07.00: САА готовит освобождение Дейр эз-Зора, 4 боевика ССА погибли от взрывов ИГ

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Сирия, 25 мая. САА готовит операцию по освобождению Дейр эз-Зора, 4 боевика ССА погибли от взрывов ИГ* в городе Аазаз. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): готовит операцию по освобождению Дейр эз-Зора.

Свободная сирийская армия (ССА**): четыре человека погибли от взрывов в городе Аазаз.

Международная коалиция во главе с США: собирается объединиться с силами НАТО.

«Исламское государство»*: контратаковало позиции бойцов SDF**** в районе деревни Мейселун на северо-востоке Ракки, захватило оружие и боеприпасы на контрольно-пропускных пунктах на дороге Ханасир в Хаме.

Курды: в боях с ИГ 5 курдских бойцов погибло в провинции Ракка и 3 в районе Африн, северо-западнее Алеппо.

Провинция Дамаск

По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, НАТО присоединится к международной коалиции возглавляемой США в борьбе против террористов ИГ в Сирии и Ираке. Лидеры НАТО должны официально подтвердить это решение на саммите в четверг.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@IvanSidorenko1) один из источников, более ста боевиков направились в Восточную Гуту Дамаска из района Барзех. Отмечается, что их возглавляют командиры группировок «Ахрар аль-Шам»*** и «Джейш аль-Ислам»*****.

Провинция Латакия

По сообщению информагентства Al-Masdar News, в среду боевики группировки «Файлак аль-Шам» арестовали в курдских горах Джабал аль-Акрад эмира Туркистанской исламской партии Абда Аль-Халека. Он был «эмиром средиземноморского побережья». Он был арестован за то, что его подразделение совершило минометный обстрел позиций сирийской армии. Тем самым они нарушили режим прекращения огня в этом районе. До этого обстрела боевики «Файлак аль-Шам» соблюдали соглашение о прекращении огня. Этот инцидент подчеркнул наличие серьезных противоречий между группами боевиков в Сирии.

Провинция Алеппо

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter один из репортеров агентства Al-Masdar News, два взрыва прогремели в сирийском городе Аазаз. Как сообщается, погибли как минимум четыре человека. По сообщениям местных жителей, в Аазазе были устроены два взрыва, оба были исполнены смертниками в заминированных автомобилях. Жертвами терактов стали преимущественно члены поддерживаемой Турцией группировки «Свободная сирийская армия» (ССА).

По сообщению инфопортала Al-Masdar News, через две недели после начала наступления на позиции террористов ИГ, войска Башара Асада вместе с союзниками сумели освободить 31 объект, включая стратегическую авиабазу «Джиррах», несколько городов, множество деревень и холмов. В ходе продолжающейся битвы погибли или получили ранения более 3000 боевиков ИГ.

Правительственные войска смогли значительно продвинуться в районе равнины Маскана, в ходе наступления освободили 5 деревень от террористов ИГ.

Провинция Дейр эз-Зор

Как сообщает информагентство FARS News, солдаты САА продвигаются по Пальмирской дороге в направлении населенного пункта Аль-Сухна и готовятся к операции по освобождению Дейр эз-Зора.

Провинция Ракка

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@Afarin_Mamosta) один из курдских источников, террористы ИГ контратаковали позиции бойцов SDF в районе деревни Мейселун на северо-востоке Ракки.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@mutludc) один из источников, Военный совет Манбиджа отправляет большое число солдат для подкрепления сил самообороны SDF воюющих за освобождение Ракки.

По сообщению инфопортала ARA News, восемь курдских солдат погибло в столкновениях с террористами ИГ за вчерашний день – пятеро в провинции Ракка и трое в районе Африн, северо-западнее Алеппо.

Провинция Хама

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@QalaatAlMudiq) один из источников, террористы ИГ захватили оружие и боеприпасы, включая ПТРК «Конкурс» и «Метис-М» на контрольно-пропускных пунктах на дороге Ханасир.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@IvanSidorenko1) другой источник, атака террористов на населенный пункт Аль-Сатият была отбита артиллерийским огнем сил NDF******.

Ирак

По сообщению портала ARA News, в среду курдские военизированные формирования обеспечили защиту более 300 семей мирных жителей, вынужденных бежать от террористов ИГ из Мосула в северо-западную провинцию Ирака Ниневию. Мирные жители страдают от террористов ИГ, которые используют гражданское население, в том числе детей, в качестве живого щита, чтобы помешать продвижению иракских войск в западный Мосул.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@PurpleOlive2) шведский журналист Хуго Кааман, иракская армия захватила несколько мастерских ИГ по изготовлению ракет, минометных снарядов и самодельных взрывных устройств в западном Мосуле.

* Организация запрещена на территории РФ.