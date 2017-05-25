Абэ намерен возглавить дискуссию по северокорейской проблеме на саммите G7
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Токио, 25 мая. Глава кабинета министров Японии Синдзо Абэ заявил о своем желании возглавить дискуссию по северокорейской проблематике на предстоящем саммите G7 в Италии.
«Я хотел бы возглавить дискуссию по этой проблеме», — сказал Абэ.
Он отметил, что участники саммита должны дать совместный ответ на эту огромную для всего мира угрозу. говорится в материале Газеты.ру.
Премьер-министр также подчеркнул, что в рамках саммита он предоставит доказательства готовности Японии вести борьбу с международным терроризмом.
Саммит G7 пройдет 26-27 в Таормине на востоке Сицилии.
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