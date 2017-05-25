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Весь мир
Абэ намерен возглавить дискуссию по северокорейской проблеме на саммите G7

Абэ намерен возглавить дискуссию по северокорейской проблеме на саммите G7

6:41  25 Мая 2017
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Абэ намерен возглавить дискуссию по северокорейской проблеме на саммите G7

Токио, 25 мая. Глава кабинета министров Японии Синдзо Абэ заявил о своем желании возглавить дискуссию по северокорейской проблематике на предстоящем саммите G7 в Италии.

«Я хотел бы возглавить дискуссию по этой проблеме», — сказал Абэ.

Он отметил, что участники саммита должны дать совместный ответ на эту огромную для всего мира угрозу. говорится в материале Газеты.ру.Абэ намерен возглавить дискуссию по северокорейской проблеме на саммите G7

Премьер-министр также подчеркнул, что в рамках саммита он предоставит доказательства готовности Японии вести борьбу с международным терроризмом.

Саммит G7 пройдет 26-27 в Таормине на востоке Сицилии.

Ирина Новикова
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