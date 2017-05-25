Мэй выскажет свое «фи» Трампу по поводу утечки в СМИ данных о теракте

В Избранное

Скопировать

Лондон, 25 мая. Глава британского кабинета министров во время ближайшей встречи с президентом США выразит свое недовольство по поводу работу американских СМИ.

Как сообщает «Газета.ru», Терезу Мэй привели в ярость публикации в различных изданиях США о ходе расследования теракта в Манчестере, а также подробности о личности террориста.

Сообщается, что утечка данных нанесла урон отношениям Лондона и Вашингтона. Высказать свое «фи» Дональду Трампу по поводу Тереза Мэй намерена уже сегодня на саммите НАТО в Брюсселе.