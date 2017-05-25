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Mail.ru обещает сделать мессенджер TamTam бесплатным и без рекламы

Mail.ru обещает сделать мессенджер TamTam бесплатным и без рекламы

6:18  25 Мая 2017
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Mail.ru обещает сделать мессенджер TamTam бесплатным и без рекламы

Москва, 25 мая. Mail.ru Group выводит на рынок мессенджер TamTam, в который интегрирована база из 290 млн пользователей, зарегистрированных в «Одноклассниках». Разработчики намерены составить конкуренцию второму по популярности в России мессенджеру Viber.

TamTam разработан на базе запущенного в июле 2016 года мессенджера «ОК Сообщения», сообщает «Ъ» со ссылкой на представителя компании. Mail.ru Group выпустит обновление «ОК Сообщений», которое заменит приложение, установленное на смартфонах, на TamTam.

Mail.ru обещает сделать мессенджер TamTam бесплатным и без рекламы

В компании пообещали, что их мессенджер будет бесплатным и без рекламы и получит интеграцию с проектами холдинга. 

Отметим, накануне «Газета.ру» сообщала, что в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий пользователям обмениваться сообщениями в мессенджерах без предварительной идентификации по номеру мобильного телефона. 

#viber #мессенджер #одноклассники #tamtam
Олеся Волкова
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