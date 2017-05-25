Mail.ru обещает сделать мессенджер TamTam бесплатным и без рекламы

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Москва, 25 мая. Mail.ru Group выводит на рынок мессенджер TamTam, в который интегрирована база из 290 млн пользователей, зарегистрированных в «Одноклассниках». Разработчики намерены составить конкуренцию второму по популярности в России мессенджеру Viber.

TamTam разработан на базе запущенного в июле 2016 года мессенджера «ОК Сообщения», сообщает «Ъ» со ссылкой на представителя компании. Mail.ru Group выпустит обновление «ОК Сообщений», которое заменит приложение, установленное на смартфонах, на TamTam.

В компании пообещали, что их мессенджер будет бесплатным и без рекламы и получит интеграцию с проектами холдинга.

Отметим, накануне «Газета.ру» сообщала, что в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий пользователям обмениваться сообщениями в мессенджерах без предварительной идентификации по номеру мобильного телефона.