Курс на Донбасс: Россия направила в ДНР и ЛНР очередной гуманитарный конвой

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Ростовская область, 25 мая. Рано утром в четверг из Донского спасательного центра МЧС РФ в Донбасс выдвинулась автомобильная колонна с гуманитарной помощью.

Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу спасательного ведомства, автопоезд выдвинулся из поселка Ковалевка, что в Ростовской области, и везет в республики Донбасса порядка 400 тонн грузов.

Как уточнили в МЧС, жители Донецкой народной республики и Луганской народной республики получат медикаменты, детские продуктовые наборы, а также другую гуманитарную помощь.

Напомним, что Россия оказывает гуманитарную помощь Донбассу с августа 2014 года – за почти три года в ЛНР И ДНР было отправлено 65 колонн грузовиков, которые доставили в республики почти 70 тысяч тонн грузов.