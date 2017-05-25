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Цех по производству взрывчатки обнаружен в доме манчестерского смертника

Цех по производству взрывчатки обнаружен в доме манчестерского смертника

6:23  25 Мая 2017
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Цех по производству взрывчатки обнаружен в доме манчестерского смертника

Манчестер, 25 мая. Британская полиция обнаружила в доме подозреваемого в исполнении теракта на стадионе в Манчестере Салмана Абеди цех по производству взрывчатки.

По данным местных СМИ, во время обыска в доме Абеди были найдены химические вещества в количестве, достаточном для изготовления еще нескольких взрывных устройств.Цех по производству взрывчатки обнаружен в доме манчестерского смертника

Ранее Газета.ру сообщала, что полиция и спецслужбы в ходе антитеррористической операции нашли в Манчестере взрывчатые вещества, подготовленные для новых террористических актов в городе.

Ирина Новикова
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