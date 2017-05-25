Во время массовой драки в тюрьме в Калифорнии пострадали 15 человек

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Калифорния, 25 мая. Травмы разной степени тяжести получили 15 человек во время массовых беспорядков в одной из тюрем Калифорнии.

Как сообщает «Газета.ru», массовая драка имела место быть в пеницитарном заведении под названием Pelican Bay State Prison. Все началось с того, что двое зеков отказались прекратить потасовку между собой.

После чего конфликт стал массовым – заключенные напали на охранников тюрьмы, которым в ответ пришлось открыть огонь. В общей сложности в беспорядках пострадали 15 человек – восемь охранников и семь зеков.