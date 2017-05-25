Российский истребитель перехватил самолет-заправщик коалиции в небе Сирии

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Российский самолет в небе над Сирией выполнил перехват самолета-заправщика коалиции во главе с США. Об этом заявил командующий ВВС Центрального командования США (CENTCOM) генерал-лейтенант Джеффри Харригиан.

«Это был истребитель, который взаимодействовал с одним из наших самолетов-заправщиков… Не помню точно, был ли это Су-30 или Су-35», — приводит его слова издание Рейтерс.

При этом Харриган не уточнил где и когда произошел этот инцидент.

«Это был перехват, который я бы охарактеризовал как непрофессиональный», — отметил он на брифинге, который состоялся в среду.

При этом генерал-лейтенант добавил, что этот случай обсуждался с российской стороной. И подчеркнул, что никаких других инцидентов между военными не было.

«Непрофессиональным и опасным» военные США обыкновенно называют сближение самолетов, которое является небезопасным, по их мнению.

По словам Харригиана, российская сторона всегда отвечает на запросы США в рамках меморандума между двумя странами о предотвращении конфликтов в Сирии.

В начале мая на брифинге о создании зон деэскалации на территории Сирийской Арабской Республики, генерал-полковник Сергей Рудской, напомнил, что после удара американских крылатых ракет по авиабазе Шайрат российская сторона приостановила свое участие в данном соглашении. И добавил, что вопрос возвращения России к полноценному участию в нем будет обсуждаться в ходе двухсторонних контактов с США в самое ближайшее время.

«Данное соглашение является действенным инструментом по исключению опасных инцидентов в воздухе», — подчеркнул он.

Пока в российском военном ведомстве никак не прокомментировали заявление американской стороны.

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд на пресс-конференции в Пентагоне, которая проходила в прошлую пятницу, рассказал, что Россия и США открыли еще один военный канал связи — на уровне генералов – для предотвращения инцидентов между своими военными в Сирии.

Данфорд отметил, что ВС России и США сохраняют «достаточно мощную оперативную связку на земле». Она осуществляется по телефонному каналу между российским воинским контингентом в Сирии и центром операций ВВС США на Ближнем Востоке и в Южной Азии, расположенным на базе Эль-Удейд в столице Катара.

Ранее сообщалось о том, что 9 мая над Черным морем для перехвата приближающейся к госгранице России цели был поднят истребитель Су-30.

«9 мая российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа», — сообщили тогда в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что после сближения американский самолет-разведчик изменил маршрут, а истребитель Су-30 вернулся на аэродром.

«После сближения на безопасную дистанцию пилот российского истребителя визуально идентифицировал воздушный объект как американский самолет-разведчик P-8A Poseidon», — уточнили в Минобороны.

Комментируя этот инцидент, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считает маневр Су-30 над Черным морем для перехвата самолета-разведчика ВВС США неоправданным риском.

Американской стороной взаимодействие двух самолетов было тогда также было названо «безопасным и профессиональным».

Так капитан американских ВМС Памела Кунце рассказала о том, что российский истребитель сблизился с американским разведчиком P-8A Poseidon, когда тот выполнял штатное задание в международном воздушном пространстве. Правда, по словам командира, в этой ситуации не было ничего опасного. Она отметила, что в авиации риски сближения оцениваются не только по расстоянию.

«Опасность инцидента определяет командир судна или пилот самолета на основании множества критериев: скорости, высоты полета, видимости и других», — пояснила она.

Ранее представитель Северного командования Вооруженных сил США отмечал, что американские морские и воздушные суда в рабочем порядке встречаются с российскими в международном воздушном пространстве и водах, и большинство подобных встреч носят безопасный и профессиональный характер.