Несколько тысяч бельгийцев вышли на митинг против визита Трампа

В Избранное

Скопировать

Брюссель, 25 мая. Около 9 тысяч человек вышли в Брюсселе на протестные митинги против приезда президента США Дональда Трампа.

Согласно информации правоохранительных органов бельгийской столицы, в акциях протеста приняли участие участники левых организаций, профсоюзов и экологические активисты.

Собравшиеся подвергли критике политику, проводимую американским главой, в частности, свертывание программ по борьбе с глобальным потеплением и заявления о необходимости увеличения расходов на оборону для всех стран Североатлантического союза.