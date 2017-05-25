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Весь мир
Несколько тысяч бельгийцев вышли на митинг против визита Трампа

Несколько тысяч бельгийцев вышли на митинг против визита Трампа

6:06  25 Мая 2017
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Несколько тысяч бельгийцев вышли на митинг против визита Трампа

Брюссель, 25 мая. Около 9 тысяч человек вышли в Брюсселе на протестные митинги против приезда президента США Дональда Трампа.

Согласно информации правоохранительных органов бельгийской столицы, в акциях протеста приняли участие участники левых организаций, профсоюзов и экологические активисты.Несколько тысяч бельгийцев вышли на митинг против визита Трампа

Собравшиеся подвергли критике политику, проводимую американским главой, в частности, свертывание программ по борьбе с глобальным потеплением и заявления о необходимости увеличения расходов на оборону для всех стран Североатлантического союза.

Ирина Новикова
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