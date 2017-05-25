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Весь мир
Корабль ВМС США приблизился к спорному архипелагу в Южно-Китайском море

Корабль ВМС США приблизился к спорному архипелагу в Южно-Китайском море

5:47  25 Мая 2017
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Корабль ВМС США приблизился к спорному архипелагу в Южно-Китайском море

Спартли (Южно-Китайское море), 25 мая. Миноносец военно-морских сил Соединенных Штатов приблизился к архипелагу Спартли, что в Южно-Китайском море.

Как сообщает «Газета.ru», военный корабль подошел на расстояние 12 морских миль от спорных островов, территориальную принадлежность которых оспаривают сразу четыре государства – Китай, Тайвань, Вьетнам и Филиппины.

Как считают эксперты, подобный военный маневр, совершенный по приказу Дональда Трампа, есть не что иное, как «игра мускулами» и желание США высказать свою позицию по поводу спорных территорий.

Алексей Громов
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