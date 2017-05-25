Стало известно, кто обстрелял детский сад в Благовещенске

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Благовещенск, 25 мая. Сыщики МВД по Амурской области в короткие сроки вычислили стрелка, который обстрелял детский сад в Благовещенске.

Как передает «Газета.ru», детское дошкольное образовательное учреждение в столице Амурской области из пневматического пистолета, подаренного по случаю дня рождения, обстрелял подросток.

«Как стало известно, подросток произвел несколько выстрелов в сторону детского сада из газобаллонного пистолета, который, со слов мальчика, он выбросил. Решается вопрос о постановке подростка на учет», — говорится в официальном заявлении пресс-службы регионального МВД.

Добавим, что против матери «приамурского стрелка» составлен административный протокол. По делу обстрела в МВД возбудили дело по статье «хулиганство», региональное СУ СКР проводит проверку.