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ФБР отказалось предоставить Конгрессу документы о деталях беседы Трампа и Коми

ФБР отказалось предоставить Конгрессу документы о деталях беседы Трампа и Коми

5:45  25 Мая 2017
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ФБР отказалось предоставить Конгрессу документы о деталях беседы Трампа и Коми

Вашингтон, 25 мая. Председатель Комитета Палаты представителей Конгресса по надзору и государственной реформе Джейсон Чаффетс сообщил, что Федеральное бюро расследований отказалось предоставить документы о беседе президента США Дональда Трампа и бывшего главы ФБР Джеймса Коми.

Сообщается, что в служебных записках содержатся детали беседы, прошедшей в Белом доме в конце января этого года. По данным СМИ, Трамп якобы просил Коми прекратить расследование ФБР в отношении своего тогдашнего помощника по нацбезопасности Майкла Флинна.

Ранее Газета.ру сообщала, что Трамп рассказал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову об «облегчении» после увольнения Коми.

Ирина Новикова
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