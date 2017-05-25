ФБР отказалось предоставить Конгрессу документы о деталях беседы Трампа и Коми

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Вашингтон, 25 мая. Председатель Комитета Палаты представителей Конгресса по надзору и государственной реформе Джейсон Чаффетс сообщил, что Федеральное бюро расследований отказалось предоставить документы о беседе президента США Дональда Трампа и бывшего главы ФБР Джеймса Коми.

Сообщается, что в служебных записках содержатся детали беседы, прошедшей в Белом доме в конце января этого года. По данным СМИ, Трамп якобы просил Коми прекратить расследование ФБР в отношении своего тогдашнего помощника по нацбезопасности Майкла Флинна.

Ранее Газета.ру сообщала, что Трамп рассказал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову об «облегчении» после увольнения Коми.