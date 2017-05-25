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Весь мир
Опубликована «утечка» данных о якобы влиянии России на президента США

Опубликована «утечка» данных о якобы влиянии России на президента США

5:20  25 Мая 2017
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Опубликована «утечка» данных о якобы влиянии России на президента США

Нью-Йорк, 25 мая. Разведчики и чиновники из России, не скрываясь, вели разговоры между собой, о том, каким образом можно наладить влияние на президента США.

Как передает «Газета.ru», ссылаясь на расследования The New York Times, сверхсекретной информацией по теме с изданием поделились три высокопоставленных чиновника из Соединенных Штатов.

По их мнению, озвученном на страницах NYT, россияне хотели установить влияние на тогдашнего главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, и на тот момент консультанта будущего главы Белого дома Майкла Флинна.

Сообщается, что и Манафорт, и Флинн имели разного рода связи с представителями Кремля. И, как пишет The New York Times, могли попасть под влияние Москвы, и таким образом воздействовать на Трампа.

#дональд трамп
Алексей Громов
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