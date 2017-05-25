Эксперты оценили ущерб от международной вирусной атаки WannaCry

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Вашингтон, 25 мая. Американские эксперты оценили ущерб, нанесенный массовой хакерской атакой с использованием вируса WannaCry, в сумму, превышающую $1 млрд.

Согласно данным аналитиков, массовая кибератака на компьютеры с операционной системой Windows менее, чем за неделю привела к заражению до 300 тысяч компьютеров по меньшей мере в 150 странах.

Отмечается, что заражение привело к остановкам работы крупных компаний по всему миру.

Кроме того, эксперты не исключают повторения аналогичных атак в будущем.