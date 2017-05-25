Украина намерена прекратить железнодорожное сообщение с РФ — СМИ
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Киев, 25 мая. Железнодорожное пассажирское сообщение между Украиной и Россией может быть прекращено с 1 июля текущего года.
Источники газеты «Коммерсант» в Киеве сообщили, что власти страны готовятся прекратить сообщение с Россией ориентировочно с 1 июля.
По имеющейся информации, на принятии данной меры настаивают секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Верховной рады Андрей Парубий.
Вместе с тем, отмечается, что государственная администрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» не смогла подтвердить данную информацию, пояснив, что в настоящее время никакого решения об этом не принято.
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