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Происшествия
Почти 50 человек пострадали во время подавления беспорядков в Бразилии

Почти 50 человек пострадали во время подавления беспорядков в Бразилии

4:41  25 Мая 2017
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Почти 50 человек пострадали во время подавления беспорядков в Бразилии

Бразилиа, 25 мая. Почти 50 человек получили ранения во время разгона беспорядков, произошедших в столице Бразилии в среду.

Сообщается, что массовые протесты в Бразилиа закончились ранениями 49 человек, еще семеро были задержаны полицией.

Также получили повреждения здания семи министерств, фасады которых разгромили манифестанты, сообщает RT на русском.

Согласно разным оценкам, участниками протестов стали от 100 до 150 тысяч человек, однако по официальным данным, в беспорядках приняли участие 35 тысяч человек.

 

Ирина Новикова
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