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Манчестерский смертник попал на записи камер слежения за три дня до теракта

Манчестерский смертник попал на записи камер слежения за три дня до теракта

4:17  25 Мая 2017
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Манчестерский смертник попал на записи камер слежения за три дня до теракта

Манчестер, 25 мая. Предполагаемый исполнитель теракта в Манчестере 22-летний Салман Абеди, за три дня до атаки попал на записи камер слежения в торговом центре Arndale.

Сообщается, что в магазине Абеди мог приобрести рюкзак для переноски взрывчатки.

Снимки с камер слежения, сделанные в пятницу вечером, зафиксировали мужчину в черной одежде, несущего черный рюкзак с голубой подкладкой, на котором видна бирка с ценником.

Кроме того, перед походом в торговый центр Абеди снял в банкомате 250 фунтов стерлингов, которые он мог использовать для покупки рюкзака.

 

Ирина Новикова
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