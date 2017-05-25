Манчестерский смертник попал на записи камер слежения за три дня до теракта

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Манчестер, 25 мая. Предполагаемый исполнитель теракта в Манчестере 22-летний Салман Абеди, за три дня до атаки попал на записи камер слежения в торговом центре Arndale.

Сообщается, что в магазине Абеди мог приобрести рюкзак для переноски взрывчатки.

Снимки с камер слежения, сделанные в пятницу вечером, зафиксировали мужчину в черной одежде, несущего черный рюкзак с голубой подкладкой, на котором видна бирка с ценником.

Кроме того, перед походом в торговый центр Абеди снял в банкомате 250 фунтов стерлингов, которые он мог использовать для покупки рюкзака.