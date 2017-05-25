Полиция арестовала седьмого подозреваемого в причастности к теракту в Манчестере

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Манчестер, 25 мая. Британская полиция арестовала седьмого подозреваемого по делу о теракте на стадионе в Манчестере.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что задержание было произведено в ходе обысков в городе Нанитон (графство Уорикшир).

«На данный момент были арестованы с последующим допросом шесть мужчин и одна женщина в рамках расследования», — отметили в правоохранительных органах.

Ранее Газета.ру сообщала, что отец Салмана Абеди, подозреваемого в исполнении теракта в Манчестере, был арестован в столице Ливии Триполи.