Режим ЧС федерального уровня введен в трех российских регионах

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Москва, 25 мая. Пресс-служба МЧС России сообщила о введении режима чрезвычайной ситуации федерального уровня в трех российских регионах.

Режим чрезвычайной ситуации введен решением рабочей группы правительственной комиссии по ЧС. Сообщается, что в Иркутской области и Красноярском крае введен режим ЧС в связи с лесными пожарами.

Кроме того, особый режим установлен в Ставропольском крае в связи с дождевым паводком, сообщает Газета.ру.

Отмечается, что в рамках режима ЧС федерального уровня регионам разрешено задействовать федеральные резервы и ресурсы для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.