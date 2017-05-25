Здания семи министерств повреждены в ходе беспорядков в Бразилии

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Бразилиа, 25 мая. Манифестанты разгромили здания семи министерств в столице Бразилии.

Сообщается, что в среду в ходе беспорядков в Бразилиа серьезно пострадали здания министерства планирования, здравоохранения, финансов, культуры, труда, науки и техники, сельского хозяйства.

Отмечается, что в некоторых зданиях хулиганы устроили поджоги.

В связи с происходящим бразильские власти приняли решение о полной эвакуации сотрудников министерств. В настоящее время здания взяты под охрану военнослужащими.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент Бразилии Мишел Темер задействовал национальные войска для борьбы с протестующими против него активистами в столице страны.