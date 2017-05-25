Полиция Манчестера обнаружила взрывчатку для новых терактов

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Манчестер, 25 мая. Британские правоохранители обнаружили в Манчестере взрывчатку, подготовленную для совершения новых террористических актов.

Сообщается, что полицейские и сотрудники спецслужб в ходе проведенной спецоперации нашли компоненты для создания новых бомб.

Отмечается, что одно из найденных взрывных устройств было полностью готово к использованию. Оно было уничтожено с помощью контролируемого подрыва.

Также источники в правоохранительных органах сообщили о существовании террористической сети, которая готовила новые атаки в Манчестере и за его пределами.

Ранее Газета.ру сообщала, что полиция Манчестера арестовала шестого подозреваемого в причастности к взрыву на стадионе