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Происшествия
Полиция Манчестера обнаружила взрывчатку для новых терактов

Полиция Манчестера обнаружила взрывчатку для новых терактов

3:03  25 Мая 2017  /обновлено: 3:27  25 Мая 2017
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Полиция Манчестера обнаружила взрывчатку для новых терактов

Манчестер, 25 мая. Британские правоохранители обнаружили в Манчестере взрывчатку, подготовленную для совершения новых террористических актов.

Сообщается, что полицейские и сотрудники спецслужб в ходе проведенной спецоперации нашли компоненты для создания новых бомб.

Отмечается, что одно из найденных взрывных устройств было полностью готово к использованию. Оно было уничтожено с помощью контролируемого подрыва.

Также источники в правоохранительных органах сообщили о существовании террористической сети, которая готовила новые атаки в Манчестере и за его пределами.

Ранее Газета.ру сообщала, что полиция Манчестера арестовала шестого подозреваемого в причастности к взрыву на стадионе

Ирина Новикова
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