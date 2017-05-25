Путину передали послание от лидера Южной Кореи
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Москва, 25 мая. Президент РФ Владимир Путин получил послание от лидера Южной Кореи Мун Чжэ Ина, в котором сообщаются политические ориентиры нового правительства страны.
Сообщается, что документ был передан российскому главе спецпосланником Южной Кореи Сон Ен Гилем.
Встреча российского лидера и южнокорейского дипломата состоялась в среду в Кремле.
«Как раз наш новый президент, господин Мун Чжэ Ин, имеет очень твердую волю, большой интерес и любовь к России, к самим отношениям России и Кореи», — отметил спецпосланник.
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