Сирия: САА освободила город Аль-Фар в провинции Алеппо

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Дамаск, 25 мая. Сирийская армия успешно наступает в провинции Алеппо в районе Аль-Фар. Также сообщается, что правительственные войска отбили нападение боевиков в Западной Гуте.

Как сообщается, САА освободила населенный пункт Аль-Фар и продвинулась на четыре километра в сторону Масканах. Сирийские военные надеются, что им удастся взять Масканах еще до начала Рамадана.

Кроме того, сирийские войска отбили нападение боевиков в районе Западной Гуты.