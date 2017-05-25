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Новости Сирии
Сирия: САА освободила город Аль-Фар в провинции Алеппо

Сирия: САА освободила город Аль-Фар в провинции Алеппо

2:33  25 Мая 2017
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Сирия: САА освободила город Аль-Фар в провинции Алеппо

Дамаск, 25 мая. Сирийская армия успешно наступает в провинции Алеппо в районе Аль-Фар. Также сообщается, что правительственные войска отбили нападение боевиков в Западной Гуте.

Как сообщается, САА освободила населенный пункт Аль-Фар и продвинулась на четыре километра в сторону Масканах. Сирийские военные надеются, что им удастся взять Масканах еще до начала Рамадана.

Кроме того, сирийские войска отбили нападение боевиков в районе Западной Гуты.

 

#сирия
Антон Зарубин
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