Сестра манчестерского смертника рассказала о причинах совершения теракта

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Манчестер, 25 мая. Восемнадцатилетняя сестра предполагаемого террориста-смертника, совершившего атаку на стадионе в Манчестере, заявила, что причиной теракта стала месть за бомбардировки Сирии американской авиацией.

По словам Йоманы Абеди, ее брат был шокирован кадрами гибели мусульманских детей и решил отомстить.

«Он увидел, как американские снаряды падают на сирийских детей и захотел отомстить за них», — сказала девушка.

Ранее Газета.ру сообщала, что отец Салмана Абеди, подозреваемого в исполнении теракта в Манчестере, был арестован в столице Ливии Триполи.