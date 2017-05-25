Сирия: внутренние разногласия между оппозицией уничтожили три «умеренных» группировки

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Дамаск, 25 мая. Три оппозиционных группировки – «Нур аль-Зинки», «Файлак ас-Шам» и «Первый корпус Аль-Хамзы» были уничтожены «Свободной сирийской армией» (ССА) во время столкновений на севере Сирии.

Как сообщается, из-за внутренних разногласий в оппозиционных силах Сирии, ССА уничтожили или арестовали солдат и командиров трех вышеперечисленных группировок, являвшихся ее фракциями. Столкновения имели место в Аазазе, Аль-Рае, Джибрине, Аль-Бабе и Джарабулюсе.

По предварительным данным, потери проигравших группировок составляют около ста человек убитыми и еще двести ранеными.