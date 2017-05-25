Запуск «Союза-2» с «Плесецка» состоялся: контроль за иностранными МБР усилен

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Сегодня в 9:34 утра с космодрома Плесецк состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б», приуроченный к 80-летию Архангельской области и 60-летию самого космодрома. На первый взгляд — событие достаточно рядовое, но это только на первый…

По сведениям источника ТАСС в ракетно-космической отрасли, в данном случае «речь идет об аппарате Единой космической системы» . Иными словами, в условиях неослабевающей конфронтации с Западом Вооруженные силы Россия продолжают наращивать возможности своей орбитальной спутниковой группировки по обнаружению пусков баллистических ракет.

Самый северный космодром

Россия — страна богатая. Причем не только на таланты, но и на космодромы. Байконур в Казахстане, Капустин Яр в Астраханской области, Свободный и Восточный в Амурской области, Ясный в Оренбургской и Плесецк в Архангельской области. Впрочем, Свободный из этого списка уберем — он с 2007-го не функционирует. Остаются целые 4.

Из этой четверки нас интересует последний — самый северный в мире из ныне действующих космодромов Плесецк, который обеспечивает оборонные, а также народнохозяйственные, научные и коммерческие пуски непилотируемых космических аппаратов.

Даже на фоне распиаренного Байконура, Плесецк, он же 1-й Государственный испытательный космодром Министерства обороны Российской Федерации — место уникальное. Начнем с того, что космодром в Архангельской области в 1957 году создавался как первое в СССР войсковое ракетное соединение, вооруженное королевскими «семерками».

Для тех, кто не в курсе, поясним, что Р-7 — это первая межконтинентальная баллистическая ракета в мире, прошедшая успешные испытания и доставившая боеголовку на межконтинентальную дальность. То есть Плесецк — это ракетно-ядерный щит и меч нашей Отчизны, а заодно и трамплин к звездам.

Именно на базе великолепной «семерки» создавались те ракеты-носители, которые, начиная с Юрия Гагарина, до сих пор поднимают наших космонавтов на околоземную орбиту. Первый космический запуск с Плесецка состоялся 17 марта 1966 года, когда с пусковой установки №1 стартовала ракета-носитель «Восток-2» с военным спутником «Космос-112».

Парадоксально, но западная общественность узнала о существовании совершенно секретного космического объекта под Архангельском намного раньше, чем простые граждане Советского Союза. Уже в 1966 году британский авиакосмический журнал Flight International опубликовал аналитические данные о существовании в северных районах СССР площадки для запуска спутников в космос.

В 1972 году именно с космодрома Плесецка Советский Союз поднял на околоземную орбиту первый иностранный космический аппарат. Им стал французский спутник MAS 1, но в советские газеты это не попало. Пресса Советского Союза рассекретила Плесецк только в 1983-м!

Несмотря на «выход из тени», космодром продолжал производить не только гражданские, но и военные пуски. Так в 1994–2000 годах Плесецк успешно использовался для первых запусков МБР ракетного комплекса стратегического назначения «Тополь-М».

В наше время самый северный в мире космодром продолжает выполнять задачи в интересах Вооруженных сил РФ. В частности, принимает непосредственное участие в создании Единой космической системы, которая должна стать основой космического эшелона Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

Реанимация СПРН

Следует напомнить, что такое ЕКС и зачем она понадобилась. СПРН вступила в строй еще в советские времена. Система предупреждения о ракетном нападении имела возможность в автоматическом режиме с высокой достоверностью предупреждать о старте баллистических ракет, определять место запуска, объекты атаки, время полета ракет и масштаб вероятного ядерного удара. Эти данные, оперативно полученные руководством России и Вооруженных сил, должны были служить основой для принятия решения, адекватного складывающейся обстановке.

Однако распад СССР нанес СПРН сильнейший ущерб. Множество входивших в систему РЛС загоризонтного обнаружения после 1991 года оказались на иностранных территориях, а космический эшелон СПРН ввиду отсутствия по финансовым причинам пополнения орбитальной группировки «усох» буквально до пары спутников, созданных на основе технологий 60-х годов.

К концу первого десятилетия XXI века ситуация с СПРН стала уже совершенно нетерпимой. Для создания сплошного поля радиолокационного контроля воздушно-космического пространства страны началась постройка новых РЛС загоризонтного обнаружения. Но «закрыть» проблему одним наземным эшелоном СПРН было невозможно. В то же время возрождать космический эшелон СПРН в том виде, в каком он существовал в конце 80-х, было просто глупо — технический прогресс с тех пор ушел далеко вперед.

Данные обстоятельства подтолкнули к идее создания ЕКС, которая включала бы в себя спутники нового поколения. В отличие от предыдущих, они должны были обладать способностью обнаруживать старты не только межконтинентальных баллистических МБР, но и баллистических ракет подводных лодок, а также запуски оперативно-тактических и тактических ракет.

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Кроме того, на спутниках должна была появиться система боевого управления, что давало возможность передавать через спутник сигнал о нанесении ответного удара. Наконец, спутники ЕКС должны были стать универсалами, т.е. заменить собой сразу геостационарные и высокоэллиптические спутники предыдущего поколения.

Управление ЕКС должно было осуществляться из Центрального командного пункта СПРН, расположенного в Серпухове-15 (деревня Курилово, Калужская область).

Открыто о необходимости создания ЕКС представители МО и ОПК начали говорить приблизительно с 2008 года. За океаном сделали соответствующие выводы и, понимая, что самым вероятным местом запуска новых российских спутников СПРН станет Плесецк, стали предпринимать активные попытки вербовки сотрудников космодрома. Но и российские контрразведчики не дремали. В результате 10 февраля 2012 года старший инженер-испытатель космодрома «Плесецк» подполковник Владимир Нестерец был приговорен к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу ЦРУ…

«Тундра» уходит в космос

9 октября 2014 года на селекторном совещании в Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу объявил, что развитие ЕКС станет одним из ключевых направлений развития сил и средств ядерного сдерживания. Аналитики из этого заявления сделали совершенно логичный вывод, что день рождения ЕКС — не за горами.

Разработкой первого космического аппарата ЕКС, получившего официальное название «Космос-2510» (кодовое название нового поколения спутников СПРН — «Тундра»), занимались центральный научно-исследовательский институт «Комета», ракетно-космическая корпорация «Энергия» и ФГУП «Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина».

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Летом 2014 года в прессу просочилась информация, что первый космический аппарат серии «Тундра» отправится в космос в четвертом квартале 2014 года. Запуск аппарата должен был быть осуществлен с космодрома Плесецк при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат».

Но отладочные работы на первенце ЕКС заняли куда больше времени, чем предполагали сотрудники СМИ. Запуск перенесли сначала на лето 2015-го, а потом — на зиму. Таким образом «Космос-2510» поднялся с пусковой установки №4 старейшей пусковой площадки Плесецка №43 лишь 17 ноября 2015 года.

Долгое время срок запуска второго космического аппарата серии «Тундра» оставалось неизвестным. В конце 2016 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что еще один аппарат системы ЕКС планируется запустить в 2017 году. Окончательно конкретику внес уже упоминавшийся источник ТАСС, 7 мая объявивший, что второй аппарат системы ЕКС должен стартовать с Плесецка 25 мая 2017 года.

И вот этот день настал. Запуск состоялся!