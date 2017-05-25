Сирия: два теракта были устроены в городе Аазаз на границе с Турцией

В Избранное

Скопировать

Дамаск, 25 мая. Два взрыва прогремели в сирийском городе Аазаз. Как сообщается, погибли как минимум четыре человека.

По сообщениям местных жителей, в Аазазе были устроены два взрыва, оба были исполнены смертниками в заминированных автомобилях.

Жертвами терактов стали преимущественно члены поддерживаемой Турцией группировки «Свободная сирийская армия» (ССА).

Аазаз расположен на севере Сирии в десяти километрах от границы с Турцией и пятидесяти километрах к северо-западу от Алеппо.

A SVBIED targeted Turkish-backed militants in Azaz & at least 4 dead #NorthernAleppo pic.twitter.com/EkgxuBPQU5 — NDF (@NatDefFor) May 24, 2017