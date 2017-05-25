Пассажиры Air Berlin обнаружили дыру в фюзеляже самолета

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Дюссельдорф, 25 мая. Пассажиры самолета авиакомпании Air Berlin обнаружили дыру в фюзеляже своего воздушного судна.

Сообщается, что инцидент произошел 21 мая перед тем, как самолет должен был вылететь из Дюссельдорфа в Штутгарт. Во время подъема на борт воздушного судна, пассажиры увидели в полуметре от заднего трапа большую пробоину.

Отмечается, что о повреждении было сообщено экипажу, однако полет был отменен только после того, как два пассажира решили покинуть самолет, о чем было доложено капитану.