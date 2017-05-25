На охрану Trump Tower в Нью-Йорке могут выделить дополнительные $25 миллионов
Вашингтон, 24 мая. Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа запросит у конгресса одобрения дополнительного финансирования охраны Trump Tower в Нью-Йорке.
Как передает Reuters со ссылкой на документы в проекте бюджета США на 2018 год, запланированы траты на найм дополнительных агентов и охрану в размере 25 миллионов рублей.
В декабре 2016 года мэр Нью-Йорка Билл де Блазио попросил Вашингтон предоставить 35 миллионов долларов на обеспечение безопасности избранного президента Дональда Трампа и его семьи. Как писали американские СМИ, около 100 тысяч жителей города подписали петицию с требованием к семье Трампа переехать в Вашингтон после вступления в должность главы государства.
Напомним, супруга Дональда Трампа осталась в Нью-Йорке после отъезда мужа в Белый дом. Это связано с обучением сына Бэррона Трампа. Ранее сообщалось, что охраной Дональда Трампа занялась Секретная служба США.