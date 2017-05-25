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Новости Сирии
Сирия: САА начала операцию по полной ликвидации сил ИГ в районе Бадия

Сирия: САА начала операцию по полной ликвидации сил ИГ в районе Бадия

1:39  25 Мая 2017
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Сирия: САА начала операцию по полной ликвидации сил ИГ в районе Бадия

Дамаск, 25 мая. Шесть подразделений сирийской армии и ее союзников выдвигаются в район Бадия, чтобы ликвидировать силы террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) в пустынном районе Бадия.

Напомним, что наступление САА в пустыне Левантийской Бадии началось еще в эту среду. В операции принимают участие как солдаты сирийских вооруженных сил, так и бойцы проправительственных групп ополчения.

 

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия
Антон Зарубин
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