Полтавченко отметил выросший интерес к Петербургскому форуму

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Санкт-Петербург, 25 мая. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко отметил, что за прошедший год интерес к Петербургскому международному экономическому форуму существенно вырос.

По словам градоначальника, за две недели до открытия форума было получено на 15% больше подтверждений участия, чем в такой же момент год назад.

«По данным оргкомитета, всего ожидается порядка 12 тысяч участников. Интерес к Петербургскому форуму вырос очень заметно», — сказал Полтавченко.

Он отметил, что на мероприятие прибудут 39 министров из 26 стран, руководители 250 крупнейших иностранных компаний, 74 российских регионов, генеральный секретарь Организации объединенных Наций, премьер-министр Индии, президент Молдовы и президент Республики Сербской.